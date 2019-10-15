Полиция завела дело на педагога коррекционной школы в Москве, бившую учеников

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении педагога коррекционной школы в центре Москвы, которая била учащихся детей.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, 40-летняя москвичка обратилась с заявлением, что учительница, не желая проявлять должную заботу о развитии и воспитании ее 11-летнего сына, ненадлежащим образом исполняла обязанности по его обучению, жестоко к нему относилась и совершала противоправные действия.

"Полицейские по месту жительства задержали подозреваемую - 41-летнюю жительницу столицы. Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - сообщила Волк.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Во вторник телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором учитель коррекционной школы номер 2124 бьет и толкает детей. По ее мнению, они плохо учились.

Как сообщила ТАСС директор школы Ирина Колобаева, по информации о жестоком обращении классного руководителя с учащимися 4 класса администрация школы провела служебное расследование. По его итогам педагог уволена. Столичные следователи также проводят проверку по данному факту.