Эксперты не обнаружили алкоголь в крови полицейского, сбившего ребенка в Кировской области

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Освидетельствование не показало наличие алкоголя в организме сотрудника полиции, сбившего в июле в Кировской области шестилетнего мальчика. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

"В УМВД России по Кировской области по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 13 июля в селе Буйское Уржумского района с участием майора полиции, была проведена служебная проверка. <…> После ДТП сотрудник полиции прошел медицинское освидетельствование, наличие алкоголя в его организме не обнаружено. По предварительным данным, он не имел реальной возможности предотвратить столкновение", - говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что сотрудник во время очередного отпуска на личном автомобиле ехал по главной дороге населенного пункта без нарушений ПДД. На одном из перекрестков со второстепенной дороги неожиданно выехал велосипедист. При столкновении ехавший на велосипеде шестилетний ребенок получил травмы и, несмотря на оказанную первую помощь, умер.

Мужчину не отстранили от работы, он продолжает выполнять обязанности оперативного дежурного пункта полиции. "Вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности будет решен после принятия процессуального решения по расследуемому следственными органами уголовному делу", - уточнили в ведомстве.

В июле 2019 года в Кировской области водитель автомобиля насмерть сбил ребенка, который ехал по дороге на велосипеде, возбуждено уголовное дело. По данным newsler.ru, родители мальчика на днях получили результаты судмедэкспертизы, которая показала наличие в крови погибшего 0,51 промилле этанола. По словам родственников, расследование затягивается, а виновник аварии, который работает в полиции, до сих пор не задержан, пишет издание.

15 октября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила ТАСС, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о ДТП, в котором погиб ребенок.