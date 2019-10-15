Главный архитектор Каспийска подозревается в превышении должностных полномочий

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Начальник Управления по строительству и архитектуре администрации Каспийска подозревается в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении начальника Управления по строительству и архитектуре администрации городского округа "город Каспийск". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", - говорится в сообщении.

Установлено, что в декабре 2012 года подозреваемый, превышая свои должностные полномочия, вопреки нормам жилищного, земельного и градостроительного законодательства РФ, в нарушение вида разрешенного использования земельного участка и срока окончания договора его аренды, выдал строительному кооперативу разрешение на строительство девятиэтажного 198-квартирного жилого дома со сроком завершения строительства до 31 декабря 2014 года. В последующем он незаконно продлил срок действия разрешения до 31 декабря 2015 года.

"Противоправными действиями архитектора существенно нарушены охраняемые законом интересы и права граждан (пайщиков), что повлекло тяжкие последствия в виде причинения значительного материального ущерба указанным гражданам", - отмечается в тексте.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - заключили в ведомстве.