Подозреваемый в убийстве женщины на Урале признался в предварительном сговоре группы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Один из подозреваемых в гибели женщины, пропавшей на Урале при продаже автомобиля, признался, что группа изначально приняла решение об убийстве. Об этом сообщил один из задержанных в ходе допроса, видеозапись которого опубликована во вторник на сайте СК по Свердловской области.

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой ранее во вторник. По данным региональных СМИ, у нее остался девятилетний ребенок.

"Машину решили отнять, водителя в колодец", - сказал один из подозреваемых. На вопрос следователя, изначально ли было принято решение об убийстве, допрашиваемый ответил "да".

На видео следственного эксперимента мужчина показал, как избавился от тела девушки, сбросив его в открытый колодец.

В субботу, 12 октября, следственное управление СК РФ по Свердловской области сообщило, что ведутся поиски 27-летней женщины, возбуждено два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Разбой". Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, задержаны трое подозреваемых.