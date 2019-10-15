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Всем пятерым новым фигурантам дел о нападении на бойцов ОМОН 27 июля предъявили обвинение

Ранее аналогичные обвинения были предъявлены Владимиру Емельянову, Андрею Баршаю и Максиму Мартинцову

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ предъявили обвинение всем пятерым участникам акции несанкционированной акции в Москве 27 июля, задержанным недавно. Об этом ТАСС сообщили их адвокаты.

"Моему подзащитному Александру Мыльникову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). По версии следствия, он двумя руками схватил потерпевшего за правую руку, преодолев его сопротивление, потянул на себя, удерживая и лишая свободы передвижения", - сказала, в частности, адвокат Татьяна Тятова.

Ранее аналогичные обвинения были предъявлены Владимиру Емельянову, Андрею Баршаю и Максиму Мартинцову. Адвокат последнего Михаил Игнатьев сообщал о том, что его подзащитного "обвиняют в том, что он ударил росгвардейца". Еще одного участника акции Егора Лесных обвинили в том, что он пнул ногой двух омоновцев.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко 14 октября сообщила о задержании четверых участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, еще двое фигурантов скрылись. По ее словам, в качестве подозреваемых задержаны Андрей Баршай, Владимир Емельянов, Егор Лесных и Максим Мартинцов. По местам их жительства были проведены обыски. Во вторник в СК сообщили о задержании еще одного участника акции Александра Мыльникова.

По данным следствия, в ходе акции 27 июля на улице Рождественка Мыльников с Егором Лесных и Максимом Мартинцовым, повалили на землю сотрудника Росгвардии и стали бить его ногами. Кроме того, Лесных ударил другого правоохранителя ногой. Баршай толкнул росгвардейца в спину, Емельянов, по данным СК, силой удерживал сотрудника Росгвардии, препятствуя выполнению служебных обязанностей. Как отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий.

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