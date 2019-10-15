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Ситуация вокруг "Седьмой студии"

ВС РФ отменил возврат в прокуратуру дела экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляевой

Нина Масляева Александр Щербак/ТАСС
Описание
Нина Масляева
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президиум Верховного суда признал незаконным решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру уголовного дела бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в хищении бюджетных средств и признавшей вину. Как сообщили ТАСС в суде, Мосгорсуд обязан будет пересмотреть апелляционное представление Генпрокуратуры на возврат дела в надзорное ведомство.

"Президиум Верховного суда России отменил решение судьи Мещанского районного суда Москвы Татьяны Изотовой и постановил направить дело на новое рассмотрение в Московский городской суд", - сказала собеседница агентства. Таким образом Верховный суд удовлетворил апелляционное представление Генпрокуратуры и жалобу защиты обвиняемой. В Мосгорсуд дело еще не поступило.

Теги
РоссияСитуация вокруг "Седьмой студии"
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