Япония направит около $6,5 млн для восстановления после тайфуна

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Японии задействует около 710 млн иен ($6,5 млн) из резервного фонда госбюджета на текущий год и направит их на помощь в восстановлении инфраструктуры в пострадавших от удара тайфуна "Хагибис" регионах страны. Об этом заявил в среду премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

"Сильный тайфун, который обрушился на ряд регионов нашей страны 12 октября, нанес значительный урон, также мы имеем большое количество жертв и тех, кто пропал без вести. В настоящее время около 110 тыс. человек, включая спасателей и бойцов Сил самообороны, задействованы в работах по восстановлению инфраструктуры, а также в поисково-спасательных операциях. В связи с этим для оказания помощи в восстановлении после тайфуна мы приняли решение задействовать 700 млн иен из резервного фонда государственного бюджета на текущий год", - сказал он.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю. На данный момент известно о 73 погибших и более чем 200 пострадавших, еще 12 человек числятся пропавшими без вести. По всей стране без света остаются около 12 тыс. домов. Ряд жилых районов на северо-востоке Японии до сих пор подтоплены, там ведутся работы по откачке воды.