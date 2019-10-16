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В Оренбурге задержали подозреваемых в контрабанде 4 тыс. краснокнижных черепах

Рептилий незаконно привезли из Казахстана

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полицейские пресекли в Оренбурге контрабанду 4 тыс. среднеазиатских сухопутных черепах. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в одном из гаражей в Оренбурге полицейские обнаружили более 4 тыс. черепах, незаконно привезенных из Казахстана. Этот вид рептилий занесен в Красную книгу РФ. Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда).

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии по подозрению в совершении данного противоправного деяния задержаны местный житель и гражданка одного из государств Средней Азии. Судом в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ее сообщник находится под домашним арестом", - сказала Волк. Она добавила, что черепах временно разместили в здании ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета.

Теги
РоссияОренбургская область
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