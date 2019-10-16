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Летевший из Дели самолет "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Ташкенте

Как сообщили в администрации аэропорта имени Ислама Каримова в столице Узбекистана, это произошло из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров рейса

ТАШКЕНТ, 16 октября. /ТАСС/. Самолет А-330 российской авиакомпании "Аэрофлот", летевший по маршруту Дели - Москва, утром в среду совершил незапланированную посадку в международном аэропорту имени Ислама Каримова в столице Узбекистана, сообщили ТАСС в администрации воздушной гавани.

"Вынужденная посадка была совершена из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров рейса", - уточнил представитель администрации. По его словам, в настоящее время решается вопрос о госпитализации пассажира, а самолет в ближайшее время продолжит полет до Москвы.

Теги
УзбекистанИндияРоссия
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