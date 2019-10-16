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Осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения под Красноярском

Сотрудники колонии обнаружили отсутствие заключенного во время вечерней поверки во вторник

КРАСНОЯРСК, 16 октября. /ТАСС/. Заключенный, осужденный за убийство (ст. 105 УК РФ) и неправомерное завладение транспортным средством (ч. 2 ст. 166 УК РФ), сбежал из лечебно-исправительного учреждения №37 в Сосновоборске (город-спутник Красноярска). Об этом в среду говорится в официальном сообщении Главного управления ФСИН по Красноярскому краю.

"15 октября на участке колонии-поселения ЛИУ-37 (город Сосновоборск) во время вечерней проверки обнаружено отсутствие Брысева Юрия Владимировича, 1994 года рождения, осужденного по ст. 105 ч.1, 166 ч.2 УК РФ", - говорится в сообщении. Сейчас сотрудники ГУ ФСИН совместно с представителями других правоохранительных органов ведут поиск мужчины.

Лечебно-исправительное учреждение №37 является колонией-поселением, где отбывают наказания заключенные, страдающие алкоголизмом или наркоманией.

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РоссияКрасноярский край
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