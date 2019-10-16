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Суд арестовал двух фигурантов дела об избиении мужчины в Красноярске

Андрей Шилов и Сергей Шмелев взяты под стражу на два месяца
Андрей Шилов Дмитрий Мармышев/ТАСС
Описание
Андрей Шилов
© Дмитрий Мармышев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 16 октября. /ТАСС/. Суд Центрального района Красноярска арестовал на два месяца Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти мужчины в собственной квартире в Красноярске, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Шилова и Сергея Шмелева подозревают в преступлении по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжелого вреда здоровью"). Ранее в Следственном комитете заявили, что дело может быть переквалифицировано по ст. 105 УК РФ ("Убийство"), так как избитый мужчина скончался в больнице. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал расследование уголовного дела в центральный аппарат ведомства.

"Избрать в отношении подозреваемого Шилова Андрея Ивановича <..> меру пресечения сроком на два месяца, то есть до 13 декабря 2019 года включительно", - сообщил судья Иван Нарожный.

Аналогичная мера пресечения была избрана в отношении Сергея Шмелева. По словам судьи, Шмелев будет находиться в СИЗО №1 Красноярска.

Обстоятельства преступления

Ночью 15 сентября 24-летний и 29-летний мужчины после словесного конфликта в ходе телефонного разговора с 31-летним знакомым приехали к нему домой, где на лестничной площадке, а затем и в квартире избили его. Потерпевший был доставлен в больницу, где, несмотря на все усилия врачей, умер. Изначально уголовное дело было возбуждено органами МВД, но в связи со смертью материалы были переданы в следственные органы Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

14 октября были задержаны двое подозреваемых в избиении. По данным СК, один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Версию следствия о причастности задержанных к преступлению подтверждает видео с места преступления, снятое знакомым подозреваемых.
По данным телеканала "Россия-24", один из подозреваемых - Андрей Шилов - сын председателя Емельяновского поселкового совета депутатов и бывшей судьи Емельяновского районного суда. Телеканал ранее также разместил короткое аудиопризнание, якобы сделанное Шиловым в ночь конфликта с погибшим Дмитрием Сисигиным. В нем Шилов говорит об избиении и произносит фразу: "Я его убил". Телеканал не исключает, что Шилов говорил о Сисигине. 

В новость были внесены изменения (9:33 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияКрасноярский край
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