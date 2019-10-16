СМИ: в японской промысловой зоне перевернулась шхуна из КНДР

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Рыболовецкое судно из КНДР перевернулось в среду в пределах исключительной экономической зоны Японии, к северу от полуострова Ното. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану и службу рыбнадзора страны.

По данным телеканала, в море оказались северокорейские рыбаки с перевернувшейся шхуны, на их поиск и спасение направлены корабль и самолет японской береговой охраны.

Инцидент произошел в районе богатой морепродуктами зоны Яматотай в центральной части Японского моря, где шхуны из КНДР регулярно ведут браконьерский промысел. Ранее в октябре судно японского рыбнадзора столкнулось там с северокорейским траулером, который в результате затонул. Были спасены около 60 членов его команды. Их передали на другую шхуну из КНДР, которая после этого покинула японскую зону.