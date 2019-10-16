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СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Кировской области

В результате инцидента также пострадали два человека

КИРОВ, 16 октября. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело после пожара в ночь с 14 на 15 октября в жилом доме в поселке Кикнур Кировской области. В результате ЧП погибли пять человек и пострадали двое. Об этом в среду сообщается на сайте областного следственного управления СК РФ.

По данным ГУ МЧС по региону, загорелась одна из квартир в деревянном доме, площадь пожара составила около 60 кв. м.

Один из пострадавших находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, второго врачи отпустили на амбулаторное лечение.

По предварительной информации следствия, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Теги
РоссияКировская область
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