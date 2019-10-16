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Пьяная жительница Башкирии избила металлической трубой фельдшера скорой помощи

Мужчина получил ушибы и ссадины

УФА, 16 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили против 23-летней жительницы города Октябрьский, подозреваемой в избиении фельдшера скорой помощи металлическим предметом. Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, ее задержали, сообщила в среду пресс-служба управления МВД по республике.

"В дежурную часть полиции города Октябрьский поступило заявление от работника медицинского учреждения. Во время очередного вызова ему были нанесены телесные повреждения. По данному факту в отношении 23-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело за побои (ст. 116 УК РФ). Сотрудники полиции задержали подозреваемую", - говорится в сообщении.

По данным полиции, приехавший по вызову фельдшер обнаружил в квартире нетрезвых парня и девушку. Когда он оказывал помощь подозреваемой, которая жаловалась на головную боль, молодой человек напал на сотрудника скорой помощи. Фельдшер попытался его оттолкнуть. В это время девушка нанесла мужчине удары металлической палкой по голове. Потерпевший получил ушибы и ссадины, добавили в пресс-службе.

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