В Москве задержаны организаторы канала нелегальной миграции

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли в Москве деятельность преступной группы, участники которой занимались организацией нелегальной миграции. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы главка московской полиции Юрий Титов.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве и ФСБ России пресечена деятельность этнической организованной группы, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции на территории столицы", - сказал он.

По его словам, злоумышленники за деньги изготавливали фиктивные миграционные карты с отметками о пересечении государственной границы России иностранными гражданами, а также документы о регистрации их в хостелах на территории Москвы. Доход от противоправной деятельности подозреваемых, по предварительным данным, составляет более 2,5 млн рублей.

"Сотрудниками правоохранительных органов в жилищных и офисных помещениях произведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты печати и штампы государственных органов Российской Федерации, миграционные карты, печати различных организаций и компьютерная техника. В результате оперативно-разыскных мероприятий двое подозреваемых были задержаны. Ими оказались 24-летний и 40-летний приезжие из ближнего зарубежья", - сказал Титов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). В настоящее время участникам организованной группы предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии.