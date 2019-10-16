Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве задержаны организаторы канала нелегальной миграции

Доход от противоправной деятельности, по предварительным данным, составляет более 2,5 млн рублей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли в Москве деятельность преступной группы, участники которой занимались организацией нелегальной миграции. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы главка московской полиции Юрий Титов.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве и ФСБ России пресечена деятельность этнической организованной группы, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции на территории столицы", - сказал он.

По его словам, злоумышленники за деньги изготавливали фиктивные миграционные карты с отметками о пересечении государственной границы России иностранными гражданами, а также документы о регистрации их в хостелах на территории Москвы. Доход от противоправной деятельности подозреваемых, по предварительным данным, составляет более 2,5 млн рублей.

"Сотрудниками правоохранительных органов в жилищных и офисных помещениях произведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты печати и штампы государственных органов Российской Федерации, миграционные карты, печати различных организаций и компьютерная техника. В результате оперативно-разыскных мероприятий двое подозреваемых были задержаны. Ими оказались 24-летний и 40-летний приезжие из ближнего зарубежья", - сказал Титов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). В настоящее время участникам организованной группы предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
СК просит суд избрать участнику акции 27 июля в Москве Мыльникову домашний арест
Александр Мыльников обвиняется по статье "Применении насилия в отношении представителя власти"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС