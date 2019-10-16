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Северный Кавказ

В Ингушетии за год похитили электроэнергию в объеме месячного потребления всего региона

Стоимость "украденных" киловатт-часов - 395 млн рублей

МАГАС, 16 октября. /ТАСС/. Электроэнергию на 395 млн рублей похитили в Ингушетии за 9 месяцев 2019 года - это объем месячного потребления всего региона, сообщила в среду пресс-служба "Ингушэнерго", филиала "Россети Северный Кавказ".

"Компанией "Россети Северный Кавказ" за 9 месяцев 2019 года выявлено в Ингушетии 523 факта неучтенного потребления электроэнергии на 60,9 млн кВт.ч. Стоимость "украденных" киловатт-часов - 395 млн рублей. Объем похищенного ресурса сопоставим с месячным энергопотреблением всей Ингушетии, а суммы хватило бы на электрификацию районов новостроек двух населенных пунктов: Плиево и Барсуки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочие группы районных электросетей регулярно, включая выходные дни и вечернее время, проводят контрольный съем показаний и осматривают воздушные линии на предмет незаконных подключений.

"Нередко мы отмечаем низкое качество электроснабжения в районах, где проблем быть не должно: оборудование исправно, мощности вполне достаточно. И в 90% случаев причина возникновения проблем с энергоснабжением - энерговоровство, то есть неконтролируемая нагрузка на сеть. Известен не один случай возгорания при перегрузке оборудования трансформаторных подстанций, повлекший обесточивание целых населенных пунктов и ремонт дорогостоящего оборудования", - передает пресс-служба слова директора филиала "Ингушэнерго" Адама Цечоева.

По каждому факту энергетиками составлены акты о неучтенном потреблении. Сумма ущерба у юридических лиц рассчитана по максимальной договорной мощности с применением десятикратного норматива. Информация о фактах хищений передана в правоохранительные органы.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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