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В Севастополе задержали подозреваемого в стрельбе из травматического оружия

По данным пресс-службы МВД, инцидент произошел 15 октября в баре

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в стрельбе из травматического оружия во время ссоры в баре Севастополя, он ранил одного из посетителей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе городского управления МВД России.

"По предварительным данным, ночью в питейном заведении между мужчинами в состоянии алкогольного опьянения произошел конфликт, 33-летний мужчина выстрелил в 25-летнего. В дежурную часть поступило сообщение, на место происшествия выдвинулись сотрудники полиции", - рассказала представитель ведомства.

По ее данным, инцидент произошел 15 октября.

Собеседница агентства уточнила, что мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело, он подозревается в умышленном причинении вреда здоровью.

Теги
РоссияСевастополь
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