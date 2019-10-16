В Генпрокуратуре рассказали о новом виде мошенничества с банкоматами

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Фальшивомонетчики подделывают купюры специально для банкомата, чтобы потом снять настоящие купюры уже в другом месте. Об этом сообщила представитель Генеральной прокуратуры РФ Елена Малык.

"Есть новый вид фальшивомонетничества, когда денежные купюры подделываются неким гражданином для банкомата", - сказала она в программе надзорного ведомства "Эфир".

Так, мошенники наклеивают на фальшивую купюру специальную ленту, чтобы она считывалась банкоматом как настоящая. Затем фальшивомонетчики снимают внесенную сумму настоящими купюрами уже в другом банкомате. По словам представителя Генпрокуратуры, такие преступления выявляются после того, как наличные деньги заканчиваются в банкомате и идет их пересчет.

Всего в этом году в России зарегистрировано более 18,8 тыс. преступлений в банковской сфере. Ущерб от экономических преступлений превысил 154 млрд рублей.