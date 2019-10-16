Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде мошенничества с банкоматами

В ведомстве уточнили, что мошенники наклеивают на фальшивую купюру специальную ленту, чтобы купюра считывалась банкоматом как настоящая
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Фальшивомонетчики подделывают купюры специально для банкомата, чтобы потом снять настоящие купюры уже в другом месте. Об этом сообщила представитель Генеральной прокуратуры РФ Елена Малык.

На эту тему
Как защитить деньги от телефонных мошенников?

"Есть новый вид фальшивомонетничества, когда денежные купюры подделываются неким гражданином для банкомата", - сказала она в программе надзорного ведомства "Эфир".

Так, мошенники наклеивают на фальшивую купюру специальную ленту, чтобы она считывалась банкоматом как настоящая. Затем фальшивомонетчики снимают внесенную сумму настоящими купюрами уже в другом банкомате. По словам представителя Генпрокуратуры, такие преступления выявляются после того, как наличные деньги заканчиваются в банкомате и идет их пересчет.

Всего в этом году в России зарегистрировано более 18,8 тыс. преступлений в банковской сфере. Ущерб от экономических преступлений превысил 154 млрд рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Аэрофлот" признали потерпевшим по делу о хищении 250 млн рублей
В 2016-2017 годах замгенерального директора компании Владимир Александров в составе организованной группы заключил четыре контракта с адвокатской коллегией на 250 млн рублей, которые были похищены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС