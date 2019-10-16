Незаконный оборот 10 млн бутылок пивных напитков заблокирован в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники Росалкогольрегулирования заблокировали в Северной Осетии незаконный оборот 10 млн бутылок пивных напитков, сообщила в среду пресс-служба межрегионального управления ведомства по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

"В период с 10 по 15 октября представителями межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО проведены контрольные мероприятия на территории Северной Осетии. По результатам проверки, в системе ЕГАИС было заблокировано к реализации более 10 млн бутылок нелегально произведенных пивных напитков", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе анализа данных ЕГАИС были установлены факты нарушения учета сведений о производстве и обороте пива и пивных напитков компании "Трио" (Владикавказ). При проведении обследования было установлено, что по месту осуществления деятельности организации отсутствуют производственные и складские помещения. Управление проводит административное расследование.