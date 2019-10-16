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В Москве задержали мужчину, укравшего посылку с украшениями на 1,4 млн рублей

Он похитил посылку с ювелирными украшениями из помещения сортировочного пункта службы курьерской доставки

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве мужчину, который украл посылку с ювелирными украшениями на сумму 1,4 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила замруководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Екатерина Гузь.

"В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже от представителя одной из организаций службы курьерской доставки заказов, расположенной на улице Касаткина. Со слов заявителя, находясь в помещении сортировочного пункта, неизвестный похитил посылку с ювелирными украшениями на сумму 1,4 млн рублей", - сообщила она.

По словам Гузь, полицейские задержали подозреваемого. "Им оказался 32-летний житель Московской области, работающий водителем-экспедитором в данной организации", - отметила она.

Часть похищенного злоумышленник успел реализовать, распорядившись деньгами по своему усмотрению. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемый арестован.

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