У арестованного в Крыму иностранца изъяли десятки тысяч доз синтетических наркотиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Особо крупную партию синтетических наркотиков в несколько десятков тысяч доз, хранившуюся в 150 тайниках и квартире предполагаемого организатора сети распространения, раскрыли полицейские в Крыму. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"Установлен и задержан 46-летний иностранный гражданин, в отношении которого собрана доказательственная база о причастности к созданию более чем 150 тайников с наркотиками в нескольких населенных пунктах полуострова. Общая масса изъятых у мужчины наркотических средств и психотропных веществ, включая изъятые из тайников на улицах, превышает два килограмма, что, согласно действующему законодательству, для этих видов веществ составляет особо крупный размер. Согласно существующим критериям оценки, благодаря усилиям полицейских во дворы и на улицы не попало несколько десятков тысяч среднеразовых доз различных видов наркотиков", - говорится в сообщении.

При обысках в съемной квартире подозреваемого в городе Симферополе полицейские обнаружили пакеты, пищевые контейнеры и пластиковые колбы с N-метилэфедроном, мефедроном, метамфетамином, а также другими смесями, которые относятся к запрещенным веществам, отмечается в пресс-релизе. "У организатора преступного промысла изъят мобильный телефон с сохранившейся перепиской, касающейся незаконного оборота наркотиков, с фотографиями мест закладок на улицах городов, а также банковские карты с большими суммами на счетах, поступившими за короткий период времени", - уточняется в сообщении.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершенное в особо крупном размере", которая предусматривает до 20 лет лишения свободы со штрафом. Подозреваемый заключен под стражу.