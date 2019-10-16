Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: задержан экс-глава департамента городского хозяйства Севастополя

Михаила Тарасова отправили в отставку 27 сентября

ТАСС, 16 октября. Бывший глава департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов задержан правоохранительными органами в рамках уголовного дела, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах Южного федерального округа.

"Тарасов задержан в рамках уголовного дела. Проводятся необходимые следственные действия", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, по какому именно уголовному делу проходит Тарасов.

Официальным подтверждением от правоохранительных структур ТАСС не располагает.

Тарасов возглавлял департамент городского хозяйства с 18 сентября 2017 года. Он родился в 1978 году в Ижевске, в 2000 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности "Экономист", в 2002 году - Академию народного хозяйства при правительстве РФ по программе "Подготовка управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации". Работал в коммерческих структурах, администрации и госучреждениях Ижевска. 27 сентября 2019 года Тарасов был отправлен в отставку.

Теги
РоссияСевастополь
Реклама на ТАСС
Молния
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб
Пострадало 18 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС