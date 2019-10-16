Источник: задержан экс-глава департамента городского хозяйства Севастополя

ТАСС, 16 октября. Бывший глава департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов задержан правоохранительными органами в рамках уголовного дела, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах Южного федерального округа.

"Тарасов задержан в рамках уголовного дела. Проводятся необходимые следственные действия", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, по какому именно уголовному делу проходит Тарасов.

Официальным подтверждением от правоохранительных структур ТАСС не располагает.

Тарасов возглавлял департамент городского хозяйства с 18 сентября 2017 года. Он родился в 1978 году в Ижевске, в 2000 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности "Экономист", в 2002 году - Академию народного хозяйства при правительстве РФ по программе "Подготовка управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации". Работал в коммерческих структурах, администрации и госучреждениях Ижевска. 27 сентября 2019 года Тарасов был отправлен в отставку.