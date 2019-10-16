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Число заболевших сибирской язвой в Дагестане увеличилось до пяти

Люди заразились от больных животных

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Пять человек заболели сибирской язвой в селе Новокули Новолакского района Дагестана. Люди заразились от больных животных, сообщил председатель правительства Республики Дагестан Артем Здунов на своей странице в Instagram.

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Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения республики сообщили, что госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой трое жителей села Новокули.

"Сейчас в центре инфекционных болезней находится пять человек с предварительным диагнозом "сибирская язва", у четырех из них он подтвержден лабораторно. Причиной заражения послужила разделка туши зараженного бычка в одном из хозяйств села Новокули", - написал Здунов.

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