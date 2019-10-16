Cуд в Москве арестовал участника акции 27 июля Емельянова за нападение на бойца ОМОН

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал участника несанкционированной акции 27 июля Владимира Емельянова, обвиняемого в нападении на бойца ОМОН, до 14 декабря. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил заключить обвиняемого Емельянова под стражу на срок до 14 декабря", - сказал судья.

Емельянов обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его здоровья). По версии следствия, на акции 27 июля он схватил бойца ОМОН сзади за форменное обмундирование, потянул его на себя, лишая тем самым представителя власти свободы передвижения и причиняя ему физическую боль.

Согласно материалам дела, Емельянову 27 лет, он сирота, проживает с бабушкой и прабабушкой. Окончил Московскую финансово-промышленную академию по специальности "Менеджмент".

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.