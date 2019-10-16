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Экс-полицейский в Мурманске подозревается в попытке получения сведений гостайны

В 2015 году обвиняемого уволили со службы из-за множества дисциплинарных взысканий

МУРМАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Дело о получении сведений, составляющих гостайну, возбуждено в Мурманске против бывшего сотрудника регионального управления МВД. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"После увольнения из органов он неоднократно пытался получить от действующих сотрудников УМВД различные сведения об их работе, в том числе сведения, относящиеся к секретной информации, и другую информацию о персональных данных своих бывших коллег", - сообщил источник.

По данным собеседника, дело возбуждено по ст. 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну"). Подозреваемый был задержан, позднее с него взяли подписку о невыезде.

Как сообщил источник, подозреваемый длительное время прослужил в региональном УМВД. За годы службы имел множество дисциплинарных взысканий. В результате был уволен в 2015 году по негативным основаниям, в том числе за нарушения режима секретности. Позднее он вновь пытался получить секретную информацию от действующих сотрудников ведомства.

Так, в 2019 году он общался с сотрудником УМВД для получения секретных сведений об оперативно-разыскной деятельности, чтобы использовать ее для дискредитации деятельности регионального УМВД, однако был задержан. Преступление было выявлено региональным УФСБ совместно с управлением собственной безопасности МВД.

Теги
РоссияМурманская область
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