Экс-полицейский в Мурманске подозревается в попытке получения сведений гостайны

МУРМАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Дело о получении сведений, составляющих гостайну, возбуждено в Мурманске против бывшего сотрудника регионального управления МВД. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"После увольнения из органов он неоднократно пытался получить от действующих сотрудников УМВД различные сведения об их работе, в том числе сведения, относящиеся к секретной информации, и другую информацию о персональных данных своих бывших коллег", - сообщил источник.

По данным собеседника, дело возбуждено по ст. 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну"). Подозреваемый был задержан, позднее с него взяли подписку о невыезде.

Как сообщил источник, подозреваемый длительное время прослужил в региональном УМВД. За годы службы имел множество дисциплинарных взысканий. В результате был уволен в 2015 году по негативным основаниям, в том числе за нарушения режима секретности. Позднее он вновь пытался получить секретную информацию от действующих сотрудников ведомства.

Так, в 2019 году он общался с сотрудником УМВД для получения секретных сведений об оперативно-разыскной деятельности, чтобы использовать ее для дискредитации деятельности регионального УМВД, однако был задержан. Преступление было выявлено региональным УФСБ совместно с управлением собственной безопасности МВД.