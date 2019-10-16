Псковская полиция пресекла работу нарколаборатории

ПСКОВ, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники псковской полиции в поселке Струги Красные Псковской области пресекли деятельность подпольной нароклаборатории, производящей амфетамин, и изъяли почти 2 килограмма этого вещества. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"В Псковской области полицией пресечена деятельность подпольной нарколаборатории. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области изъято около двух килограммов амфетамина, что является особо крупным размером, а также оборудование для его изготовления. В поселке Струги Красные в подсобном помещении обнаружены прекурсоры, а также специальные приспособления и иные предметы, использовавшиеся для производства наркотиков", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, свертки с наркотиком оперативники нашли в автомобиле безработного гражданина. В ходе следствия он дал признательные показания. По версии следствия, амфетамин предназначался для сбыта, в том числе на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.