В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб

ТАСС, 16 октября. Восемнадцать человек пострадали после того, как троллейбус врезался в фонарный столб в Чебоксарах. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России, среди пострадавших семеро детей.

"Сегодня в 14:35 мск в Чебоксарах водитель, управляя троллейбусом, совершил съезд с дороги вправо, с последующим наездом на препятствие - опору ЛЭП. В результате ДТП восемнадцать пассажиров автобуса, в том числе семь несовершеннолетних, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, троллейбус следовал по городскому маршруту № 1 и перевозил 40 пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.