Cуд в Москве арестовал еще одного участника несогласованного митинга 27 июля Мартинцова

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал участника несанкционированной акции 27 июля Максима Мартинцова, обвиняемого в нападении на бойцов спецназа Росгвардии ОМОН, до 14 декабря, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав доводы сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия о заключении под стражу Мартинцова на срок до 14 декабря", - огласил решение судья.

Следствие мотивировало необходимость заключения Мартинцова под стражу тем, что он не женат и не имеет детей, а значит, "не обременен социально полезными связями, удерживающими его в одном населенном пункте". По версии СК, обвиняемый может скрыться или иным образом повлиять на ход расследования.

По версии следствия, Мартинцов совместно с Егором Лесных напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Адвокат Михаил Игнатьев заявил, что доводы следствия не могут служить обоснованием заключения Мартинцова под стражу. Адвокат Василий Очерет отметил, что основной материал следствия - "раскадровка некоего видео с акции 27 июля, на котором видна толпа протестующих - не подтверждает совершения его подзащитным каких-либо противоправных действий".

Защита Мартинцова подаст жалобу на это решение суда, сообщил Игнатьев. "Мы обязательно обжалуем решение заключить Мартинцова в СИЗО. С нашей точки зрения, следствие не имеет доказательств причастности нашего подзащитного к этому преступлению, а по видеозаписи, о которой говорит СК, ничего конкретного сказать нельзя, по крайней мере вину Мартинцова она не подтверждает", - сказал защитник.

Ранее суд арестовал до той же даты Владимира Емельянова, который на акции 27 июля, по версии следствия, схватил бойца ОМОН сзади за форменное обмундирование, потянул на себя, лишая тем самым представителя власти свободы передвижения и причиняя физическую боль. Сторона защиты Емельянова намерена обжаловать решение суда о его аресте.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.

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