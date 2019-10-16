Мосгорсуд признал законным продление до 30 декабря ареста экс-сенатора Арашукова

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду оставил под стражей до 30 декабря бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, обвиняемых в создании организованного преступного сообщества и хищении газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал решение суда первой инстанции законным, жалобу защиты оставил без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.

Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).