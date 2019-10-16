В Нидерландах арестован мужчина, удерживавший 9 лет семью в полной изоляции от мира

ГААГА, 16 октября. /ТАСС/. Голландская полиция арестовала жителя фермы в деревне Руйнерволд, где в подвале дома обнаружили семью из шести человек, которые девять лет прожили в полной изоляции от внешнего мира. Об этом сообщили в среду в прокуратуре Нидерландов.

По данным ведомства, 58-летний австриец Джозеф Б. (его фамилия не раскрывается в интересах следствия - прим. ТАСС), предстанет перед судом в четверг. Прокуратура подозревает его в том, что он удерживал семью в тайном помещении против их воли и мог причинить вред их здоровью. В ходе слушаний суд должен решить, имеется ли достаточно оснований для того, чтобы оставить Джозефа Б. под стражей.

Ранее голландская полиция обнаружила отца и пятерых детей в возрасте от 18 до 25 лет, оказавшихся запертыми в тайной комнате на ферме в полной изоляции на протяжении девяти лет. Сотрудников правоохранительных органов вызвал владелец одного из расположенных по соседству кафе после того, как в заведение зашел один из членов семьи, сумевший сбежать. Он пребывал в растерянности и не мог ничего толком объяснить.

В настоящее время семье оказывается психологическая помощь. По имеющимся данным, мать детей скончалась не менее девяти лет назад. Некоторые СМИ утверждали, что семья жила в изоляции в ожидании конца света, однако, по всей видимости, в данном случае речь идет о преступлении уголовного характера.

Арестованный австриец проживал на ферме. Он являлся владельцем магазина по продаже пиломатериалов, и его часто видели в округе.