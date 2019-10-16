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В Челябинской области возбудили дело из-за перевозки детей на полу микроавтобуса

Нарушение квалифицировано как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

ЧЕЛЯБИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Челябинской области возбудили уголовное дело из-за перевозки детей в Крым и обратно на полу микроавтобуса. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба областной прокуратуры.

13 августа сообщалось, что в городе Хвалынск (Саратовская область) сотрудники полиции остановили микроавтобус, в котором находилось 32 ребенка. Те подростки, кому не хватило места, сидели на полу. Кроме того, выяснилось, что водитель микроавтобуса ехал большое расстояние без сменщика и не делал перерывов.

"Прокуратура Челябинской области провела проверку по сообщениям СМИ и многочисленным обращениям родителей несовершеннолетних по вопросу ненадлежащей организации летнего отдыха и перевозке детей в Республику Крым и обратно, которая ставила под угрозу жизнь и здоровье детей. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что детей перевозили микроавтобусами с мая по август 2019 года. Перевозка детей возрастом от 10 до 17 лет детей проходила по устной договоренности.

Теги
РоссияЧелябинская область
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