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Источник: американских дипломатов сняли с поезда в Архангельской области

Собеседник агентства сообщил, что их подозревают в нарушении норм пребывания в России
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Трех американских дипломатов сняли с поезда "Ненокса - Северодвинск" (Архангельская область), заподозрив в нарушении правил пребывания иностранцев в РФ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел 14 октября", - сказал собеседник агентства.

Их подозревают в административном преступлении, предусмотренном п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации").

Северодвинск - город с регламентированным посещением для иностранных граждан.

Теги
СШАРоссияАрхангельская область
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