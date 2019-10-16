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СК завел уголовное дело изнасилования новгородской журналистки

Алина Щеглова утверждает, что главный редактор одной из местных газет после совместного употребления спиртных напитков совершил в отношении журналистки насильственные действия сексуального характера

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело совершения насильственных действий сексуального характера в отношении новгородской журналистки Алины Щегловой. Об этом ТАСС сообщили в следственном управление СК РФ по Новгородской области в среду.

"Следственным отделом по городу Великий Новгород следственного управления СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", - сообщили в ведомстве.

Как ТАСС сообщал ранее, новгородская журналистка Алина Щеглова обратилась в следственное управление СК РФ по Новгородской области с заявлением об изнасиловании, которое, по утверждению Щегловой, в ее отношении совершил главный редактор одной из местных газет. Ведомство провело доследственную проверку.

По предварительным данным следователей, 27 сентября этого года подозреваемый после совместного употребления спиртных напитков совершил в отношении журналистки насильственные действия сексуального характера.

Алина Щеглова является сотрудницей новгородского интернет-издания "Новгород.ру". Во вторник на портале опубликовали заявление редакции, касающееся сложившейся ситуации. В нем утверждалось, что журналистка получает "просьбы и намеки" забрать заявление, поданное в следственное управление.

Теги
РоссияНовгородская область
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