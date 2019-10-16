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Автомобиль эковолонтера обстреляли из ружья в Челябинской области

Он помогал инспектору охотнадзора патрулировать лес в черте Магнитогорска

ЧЕЛЯБИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Мужчина в лесу в черте Магнитогорска Челябинской области выстрелил из охотничьего ружья дробью в автомобиль волонтера, который патрулировал закрытую для охоты территорию. Стрелявшего доставили в отдел полиции, сообщила пресс-служба областного министерства экологии.

Эковолонтер помогал инспектору охотнадзора патрулировать лес в черте Магнитогорска, где запрещена охота. Он ехал на своем автомобиле, увидел мужчину с ружьем и попытался к нему приблизиться. В этот момент мужчина выстрелил в машину из ружья крупной дробью.

"После выстрела волонтеру пришлось остановить машину, нарушитель скрылся. Вскоре на место происшествия приехал инспектор Минэкологии, также оперативно прибыли полицейские. Подозреваемого обнаружили в 500 метрах", - говорится в сообщении.

В Минэкологии уточнили, что делом занимается управление МВД по Магнитогорску.

В пресс-службе ГУ МВД по области ТАСС сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Теги
РоссияЧелябинская область
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