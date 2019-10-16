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Уголовное дело возбудили на Ставрополье после повреждения портретов на Аллее Славы

Неизвестная девушка исцарапала портреты в темное время суток

СТАВРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после повреждения портретов ветеранов Великой Отечественной войны и Героев Советского Союза на Аллее Славы в селе Красногвардейском Ставропольского края. Об этом в среду сообщили в администрации района.

"По факту произошедшего вандализма в ОМВД России по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело. Прокуратурой района по результатам проверки решение о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным. Ход и результаты расследования дела взяты на контроль", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись повреждения портретов на Аллее Славы в ставропольском селе. Неизвестная девушка в темное время суток прошла по аллее, царапая портреты. В пресс-службе краевого управления МВД сообщали ТАСС, что сотрудники полиции изучают видеозапись, устанавливается личность.

По уточненным данным администрации Красногвардейского района, факт вандализма произошел в селе 14 октября 2019 года, от действий неизвестного вандала пострадали 11 мемориальных щитов.

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РоссияСтавропольский край
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