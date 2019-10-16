СМИ: при землетрясении на Филиппинах погиб ребенок

ТАСС, 16 октября. По меньшей мере один человек погиб в результате землетрясения, произошедшего в среду на Филиппинах. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN.

По его данным, в городе Тулунан жертвой землетрясения стала семилетняя девочка, на которую обрушилась стена дома. В городе отменены занятия в школах в четверг.

Власти города Магсайсай информировали о 20 пострадавших в результате удара стихии. Они также уведомили, что в городе разрушено много жилых домов.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на острове Минданао на юге Филиппин. Эпицентр находился в 62 км к юго-западу от города Давао, где проживают около 1,21 млн человек. Очаг залегал на глубине 20 км.