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Источник: разбойное нападение на мужчину совершено в центре Москвы

Неизвестный ударил его ножом и похитил €2 тыс.

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Неизвестный совершил нападение около бизнес-центра "Северная башня" в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В районе дома 10 по Тестовской улице мужчина нанес оппоненту ножевое ранение, похитил около €2 тыс. и скрывается на автомобиле такси", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время в Центральном административном округе введен план "Перехват". Сотрудники полиции устанавливают местонахождение автомобиля, принимаются меры к задержанию преступника.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России ТАСС сообщили, что, по информации столичной полиции, жертвой предположительно стал пассажир такси. "По предварительной информации, водитель автомашины Skoda причинил ножевое ранение пассажиру, похитил его личные вещи и деньги и скрылся", - сообщили в столичном главке.

Пострадавший госпитализирован, ведется розыск подозреваемого.

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