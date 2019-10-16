Источник: в Каспийском суде в Дагестане прошли обыски

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур провели обыски и выемку документов в Каспийском городском суде, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"В среду в Каспийском городском суде были проведены оперативные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела: обыски и выемка документов", - сообщил собеседник, не уточнив сути уголовного дела, в рамках которого прошли мероприятия.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.