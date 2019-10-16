Жертвами дорожной аварии в Судане стали более 20 человек

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 21 человек погиб и 29 пострадали в среду в результате крупной дорожной аварии в Судане. Об этом сообщило информационное агентство SUNA.

По его данным, два автобуса столкнулись на трассе в районе города Эль-Обейд (административный центр провинции Северный Кордофан). Пострадавшие доставлены в местную больницу, где им оказывают помощь врачи.

Судан относится к странам с высоким уровнем смертности на дорогах, что обусловлено плохой дорожной инфраструктурой, низким обеспечением безопасности на трассах и несоблюдением водителями правил дорожного движения.