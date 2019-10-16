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Заключенный колонии Пермского края госпитализирован после нанесения себе повреждений

Осужденный часто нарушал правила внутреннего распорядка

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Осужденный, отбывающий наказание в ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю, в среду нанес себе повреждения. Заключенный госпитализирован, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

Утром во вторник в этой же колонии был обнаружен осужденный без признаков жизни, совершивший суицид. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено.

"В ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю 16 октября неоднократно судимый осужденный, состоящий на ряде профилактических учетов, совершил акт членовредительства. В настоящее время ему оказана медицинская помощь, состояние - удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что осужденный является злостным нарушителем правил внутреннего распорядка.

"Поверхностные повреждения, нанесенные осужденным, не представляют опасности для жизни и здоровья и носят шантажно-демонстративный характер", - добавила собеседница агентства.

В этой же колонии 22 сентября произошел инцидент с избиением и изнасилованием заключенного, а затем массовая драка, в которой, по данным пермской Общественной наблюдательной комиссии, пострадали от 20 до 30 человек. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух осужденных по подозрению в изнасиловании сокамерника, еще одно уголовное дело завели по факту халатности, которую допустили сотрудники колонии. А 7 октября еще один осужденный устроил протест на осветительной мачте, где требовал личной встречи с прокурором.

Теги
РоссияПермский край
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