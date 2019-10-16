В Дагестане возбудили дело в отношении руководителя молодежного центра занятости

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя "Республиканского молодежного центра занятости "Успех" в Дагестане, который подозревается в нарушении требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Об этом сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

"Прокуратурой Советского района города Махачкалы проведена проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Проверка показала, что руководитель учреждения ("Республиканского молодежного центра занятости "Успех" - прим. ТАСС) достоверно зная, что заключенный им в 2018 году госконтракт признан судом недействительным, перечислил коммерческой организации за якобы проделанную работу бюджетные средства на сумму 4,8 млн рублей. По материалам прокурорской проверки, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан "Республиканский молодежный центр занятости "Успех" в нарушение требований закона заключен государственный контракт на сумму более 11 млн рублей без использования конкурентных способов определения подрядчика. В связи с этим в отношении учреждения и его руководителя возбуждены производства по делам об административном правонарушении. По результатам их рассмотрения нарушителям назначены административные штрафы.

Расследование указанного уголовного дела прокуратурой района взято на контроль.