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Неизвестные совершили серию нападений на полицейских в Мексике

В ходе столкновений стражи порядка ликвидировали четверых преступников

МЕХИКО, 16 октября. /ТАСС/. Несколько вооруженных нападений было совершено на сотрудников Федеральной полиции в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. В ходе столкновений стражи порядка ликвидировали четверых преступников, при этом один полицейский получил тяжелые ранения, сообщила в среду газета El Universal

Сведений о личностях участников нападения обнародовано не было. Пострадавший сотрудник был доставлен в больницу города Акамбаро, которую его коллеги взяли под усиленную охрану.

В штате Герреро на юго-западе страны во вторник вооруженные гражданские лица атаковали армейский патруль. В завязавшейся перестрелке были уничтожены 14 нападавших, один военнослужащий погиб. В западном штате Мичоакан в понедельник неизвестные преступники убили 14 полицейских.

По официальным данным, с января по август текущего года в Мексике жертвами насилия стали 23,7 тыс. человек. Ответственность за гибель людей несет наркомафия. В начале сентября президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал повышение уровня безопасности в стране своей главной задачей.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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