В Солнечногорске два человека погибли при пожаре в частном доме

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мужчина и его знакомая стали жертвами пожара в частном доме в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"В одном из частных домов в поселке Лунево Солнечногорского района произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 42-летнего мужчины и его знакомой", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным, накануне погибшие распивали спиртные напитки. По данному факту проводится доследственная проверка. Причина пожара устанавливается.

Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.