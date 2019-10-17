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Сбежавшего из колонии-поселения под Красноярском заключенного задержали

Его обнаружили в шести километрах от колонии и доставили в одно из учреждений ГУФСИН

КРАСНОЯРСК, 17 октября. /ТАСС/. Заключенного Юрия Брысева, сбежавшего во вторник из лечебно-исправительного учреждения №37 в Сосновоборске (город-спутник Красноярска), утром в четверг задержали в соседнем поселке. Об этом говорится в официальном сообщении ГУ ФСИН по Красноярскому краю.

25-летний Брысев отбывал наказание за убийство (ст. 105 УК РФ) и незаконное завладение транспортным средством (ч. 2 ст. 166 УК РФ).

"17 октября 2019 в 09:40 (05:40 мск) в п. Тартат Березовского района на улице Вокзальной розыскной группой ГУФСИН обнаружен и задержан Брысев Юрий", - говорится в сообщении. Сейчас он доставлен в одно из учреждений ГУФСИН. Материалы о побеге переданы в полицию.

Поселок Тартат находится в 6 км от Сосновоборска, места где отбывал наказание Брысев.

Лечебно-исправительное учреждение №37 является колонией-поселением, где отбывают наказания заключенные, страдающие алкоголизмом или наркоманией.

Теги
РоссияКрасноярский край
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