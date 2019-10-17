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Расследование пожара в "Зимней вишне"
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Обвинение ходатайствует о домашнем аресте четырех обвиняемых по делу "Зимней вишни"

Как сообщил в суде гособвинитель, речь идет об Игоре Полозиненко, Александре Никитине, Сергее Генине и Андрее Бурсине
Сергей Генин и Игорь Полозиненко Данил Айкин/ТАСС
Описание
Сергей Генин и Игорь Полозиненко
© Данил Айкин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 17 октября. /ТАСС/. Обвинение ходатайствует об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", передает в четверг корреспондент ТАСС из зала суда.

"В силу закона мы не имеем возможности ходатайствовать перед судом о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении [Игоря] Полозиненко, [Александра] Никитина, [Сергея] Генина и [Андрея] Бурсина и вынуждены ставить вопрос об изменении на более мягкое", - сказал гособвинитель. 

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Он добавил, что гособвинение ходатайствует о домашнем аресте обвиняемых, однако просит лишить их возможности общаться, в том числе через интернет, поскольку они могут оказать давление на свидетелей и повлиять на ход судебного заседания.

Также прокурор объяснил, что по закону заключение под стражу возможно только сроком на полгода, а в дальнейшем арест продлевается на срок до трех месяцев и по тяжким и особо тяжким статьям. Действия Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина гособвинение рассматривает как неумышленные, а значит подпадающие под статьи о преступлениях средней степени тяжести.

Остальных обвиняемых - гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежду Судденок, сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина, технического директора компании - собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Георгия Соболева и гендиректора ККК Юлию Богданову - прокуратура просит оставить под стражей до 26 января 2020 года.

Дело "Зимней вишни"

Заводский районный суд Кемерова в мае 2019 года начал рассмотрение первого уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Обвиняемыми по нему проходят восемь человек, все они были арестованы весной 2018 года и находятся в СИЗО уже больше года, хотя их защита неоднократно ходатайствовала об освобождении под домашний арест. Фигуранты дела - это начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин, гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" (устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ) Игорь Полозиненко и инженер компании Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, технический директор компании - собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова.

Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). Полозиненко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ), Антюшин - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), Генин и Бурсин - в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, еще 79 пострадали.

В новость были внесены изменения (9:42 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
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