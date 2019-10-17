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В Астрахани пять человек предстанут перед судом за продажу наркотиков через интернет

У них изъяли более 11,5 кг наркотиков на сумму свыше 25 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 17 октября. /ТАСС/. Две женщины и трое мужчин предстанут перед судом в Астрахани за продажу синтетических наркотиков через интернет-магазин, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Следствием установлено, что они распространяли на территории региона запрещенные вещества, используя специально созданный интернет-магазин. Среди фигурантов - операторы, курьеры и т. н. закладчики", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, у обвиняемых изъяли более 11,5 кг наркотиков стоимостью более 25 млн рублей. Кроме того, как отметили в пресс-службе, один из обвиняемый отмывал деньги, переводя доход от продажи наркотиков в биткоины.

Еще двух человек, задержанных по тому же делу, уже приговорили к 10 и 11 годам колонии строгого режима.

Теги
РоссияАстраханская область
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