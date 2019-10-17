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В Венесуэле разбился истребитель Су-30

Оба пилота погибли

ТАСС, 17 октября. Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико в центральной части страны, оба пилота погибли. Об этом сообщило в среду Министерство обороны Боливарианской Республики.

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился провести тщательное расследование для выяснения обстоятельств и причин катастрофы", - отмечается в распространенном заявлении.

Инцидент произошел вскоре после того, как самолет в среду днем взлетел с военной базы имени Мануэля Риоса. Как уточнило Минобороны, истребитель следовал на авиабазу имени Луиса дель Валье Гарсии в пригороде венесуэльского города Барселона (штат Ансоатеги).

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэла
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