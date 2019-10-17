Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Сахалине проверяют информацию об избиении девочки за напоминание о домашнем задании

Проверку начали после публикаций, в которых говорится, что учащуюся четвертого класса избили одноклассники, поскольку она напомнила учителю о домашнем задании

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Прокуратура Поронайского городского округа в Сахалинской области в четверг начала проверку информации об избиении школьницы одноклассниками, недовольными тем, что она напомнила учителю о домашнем задании. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре проверяют публикации, что учащуюся четвертого класса избили после занятий одноклассники, после чего она попала в больницу.

"Организована проверка. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении, распространенном надзорным ведомством.

В отделе УМВД России по Поронайскому городскому округу ТАСС сообщили, что также проводят проверку по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней.

В школе комментировать ситуацию отказались. Информация о состоянии здоровья девочки пока не разглашается.

Теги
РоссияСахалинская область
Реклама на ТАСС
Причиной смерти девочки в новосибирской школе мог стать суицид
По факту инцидента ранее было возбуждено уголовное дело
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС