На Сахалине проверяют информацию об избиении девочки за напоминание о домашнем задании

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Прокуратура Поронайского городского округа в Сахалинской области в четверг начала проверку информации об избиении школьницы одноклассниками, недовольными тем, что она напомнила учителю о домашнем задании. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре проверяют публикации, что учащуюся четвертого класса избили после занятий одноклассники, после чего она попала в больницу.

"Организована проверка. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении, распространенном надзорным ведомством.

В отделе УМВД России по Поронайскому городскому округу ТАСС сообщили, что также проводят проверку по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней.

В школе комментировать ситуацию отказались. Информация о состоянии здоровья девочки пока не разглашается.