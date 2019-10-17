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Суд в Ростове-на-Дону приговорил воевавшего в Сирии уроженца Дагестана к 12 годам колонии

Суд установил, что он участвовал в незаконном вооруженном формировании с сентября 2017 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего уроженца Дагестана Абдулгапара Курбанова к 12 годам колонии строгого режима за участие в деятельности террористической организации в Сирии. Об этом в четверг журналистам сообщили в суде.

"В соответствии с приговором суда Курбанов признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в августе 2017 года он вступил в запрещенную террористическую организацию, а также с сентября 2017 года участвовал в незаконном вооруженном формировании. Кроме того, по данным суда, молодой человек, вооруженный автоматом и боеприпасами, заступал на боевое дежурство по охране подконтрольных указанной террористической организации территорий в пригороде города Атма и в провинции Латакия в Сирии, а также принимал участие в боевых действиях в провинции Хама. Он был задержан в октябре 2018 года.

Теги
СирияРоссияДагестан
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