Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один из подозреваемых в убийстве женщины при продаже автомобиля на Урале попросил прощения

Суд избирает меру пресечения трем подозреваемым в закрытом режиме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Один из подозреваемых в убийстве женщины в Екатеринбурге, которая пропала при продаже автомобиля, попросил прощения во время заседания по избранию меры пресечения в Ленинском городском суде Екатеринбурга в четверг.

"Конечно, просим прощения", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о раскаянии.

На эту тему

Как передает корреспондент ТАСС, в зал суда для избрания меры пресечения доставлены трое подозреваемых в убийстве - двое мужчин и женщина. Суд будет избирать меру пресечения на закрытом заседании по ходатайству прокурора и всех обвиняемых, так как это может привести к разглашению данных следствия.

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, была найдена мертвой 15 октября. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков ранее сообщал, что у нее остался девятилетний ребенок.

В субботу, 12 октября, следственное управление СК РФ по Свердловской области сообщило, что ведутся поиски 27-летней женщины, возбуждено два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Разбой". Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, задержаны трое подозреваемых. Ранее один из подозреваемых признался, что группа изначально приняла решение об убийстве.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
В администрации Таганрога ведутся следственные действия
В пресс-службе городской администрации не уточнили, с чем связаны следственные действия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС