Один из подозреваемых в убийстве женщины при продаже автомобиля на Урале попросил прощения

"Конечно, просим прощения", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о раскаянии.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Один из подозреваемых в убийстве женщины в Екатеринбурге, которая пропала при продаже автомобиля, попросил прощения во время заседания по избранию меры пресечения в Ленинском городском суде Екатеринбурга в четверг.

Как передает корреспондент ТАСС, в зал суда для избрания меры пресечения доставлены трое подозреваемых в убийстве - двое мужчин и женщина. Суд будет избирать меру пресечения на закрытом заседании по ходатайству прокурора и всех обвиняемых, так как это может привести к разглашению данных следствия.

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, была найдена мертвой 15 октября. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков ранее сообщал, что у нее остался девятилетний ребенок.

В субботу, 12 октября, следственное управление СК РФ по Свердловской области сообщило, что ведутся поиски 27-летней женщины, возбуждено два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Разбой". Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, задержаны трое подозреваемых. Ранее один из подозреваемых признался, что группа изначально приняла решение об убийстве.